L'Oréal Aktie
|403,10EUR
|3,75EUR
|0,94%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
04.09.2025 19:45:06
LOréal Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach einer Präsentation des Finanzchefs auf "Hold" mit einem Kursziel von 371 Euro belassen. Wie stets hätten die Franzosen auf ihre Agilität verwiesen als Nummer eins in Sachen Größe, schrieb David Hayes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 12:16 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 12:16 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Hold
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
371,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
405,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-8,40%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
403,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,96%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)mehr Nachrichten
|
01.09.25
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LOréal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.08.25
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
21.08.25
|Coty-Aktie im Sinkflug: Zahlen enttäuschen - Aktien von Beiersdorf und L’Oréal unter Druck (dpa-AFX)
|
11.08.25
|EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel hätte eine Anlage in LOréal von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
04.08.25
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.07.25
|L'Oréal-Aktie gewinnt: Erlöse steigen im ersten Halbjahr (finanzen.at)
|
30.07.25
|ROUNDUP: Schwäche in Nordasien bremst Kosmetikkonzern L'Oreal - Aktie gefragt (dpa-AFX)
|
29.07.25
|Schwäche in Nordasien bremst Kosmetikkonzern L'Oreal (dpa-AFX)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)mehr Analysen
|19:45
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|29.08.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|15.08.25
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19:45
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|29.08.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|15.08.25
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|22.04.25
|L'Oréal Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|10:59
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|L'Oréal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|L'Oréal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|19:45
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.25
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|15.08.25
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|403,10
|0,94%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:45
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|19:45
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19:44
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19:43
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|19:43
|thyssenkrupp nucera Outperform
|RBC Capital Markets
|17:26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:45
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|12:29
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|12:28
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|12:28
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|12:28
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|12:28
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|12:27
|Zurich Insurance Equal Weight
|Barclays Capital
|12:25
|ASML NV Equal Weight
|Barclays Capital
|12:06
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:49
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:48
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|11:48
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:47
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:43
|Sanofi Buy
|UBS AG
|11:02
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:01
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:00
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:59
|flatexDEGIRO Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:59
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|10:58
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:57
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:56
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:55
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|10:55
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|10:44
|Holcim Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:44
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:42
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|10:12
|Andritz kaufen
|Erste Group Bank
|10:01
|Apple Neutral
|UBS AG
|09:56
|Unilever Sell
|UBS AG
|09:46
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:46
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:58
|Continental Buy
|UBS AG
|08:44
|Ceconomy St. Sell
|Warburg Research
|08:27
|Roche Buy
|UBS AG
|08:15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:13
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:13
|VINCI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:00
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|07:34
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|07:15
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.