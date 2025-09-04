L'Oréal Aktie

403,10EUR 3,75EUR 0,94%
L'Oréal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
04.09.2025 19:45:06

LOréal Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für L'Oreal nach einer Präsentation des Finanzchefs auf "Hold" mit einem Kursziel von 371 Euro belassen. Wie stets hätten die Franzosen auf ihre Agilität verwiesen als Nummer eins in Sachen Größe, schrieb David Hayes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 12:16 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 12:16 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Hold
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
371,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
405,00 € 		Abst. Kursziel*:
-8,40%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
403,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,96%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)mehr Nachrichten

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)mehr Analysen

19:45 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
10:59 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
29.08.25 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.08.25 L'Oréal Neutral UBS AG
15.08.25 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 403,10 0,94% L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

Aktuelle Aktienanalysen

19:45 Sanofi Outperform Bernstein Research
19:45 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
19:44 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
19:43 RWE Outperform RBC Capital Markets
19:43 thyssenkrupp nucera Outperform RBC Capital Markets
17:26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:45 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
12:29 Allianz Underweight Barclays Capital
12:29 AXA Overweight Barclays Capital
12:28 Assicurazioni Generali Underweight Barclays Capital
12:28 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
12:28 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight Barclays Capital
12:28 Swiss Re Underweight Barclays Capital
12:27 Zurich Insurance Equal Weight Barclays Capital
12:25 ASML NV Equal Weight Barclays Capital
12:06 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
11:49 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
11:48 adidas Outperform RBC Capital Markets
11:48 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
11:47 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
11:43 Sanofi Buy UBS AG
11:02 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:01 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:00 Swiss Re Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:59 flatexDEGIRO Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
10:59 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
10:58 DEUTZ Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
10:57 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:56 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
10:55 Siemens Energy Underperform Bernstein Research
10:55 Continental Underperform Bernstein Research
10:44 Holcim Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:44 Heidelberg Materials Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:42 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
10:12 Andritz kaufen Erste Group Bank
10:01 Apple Neutral UBS AG
09:56 Unilever Sell UBS AG
09:46 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
09:46 Sanofi Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:58 Continental Buy UBS AG
08:44 Ceconomy St. Sell Warburg Research
08:27 Roche Buy UBS AG
08:15 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:14 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:13 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:13 VINCI Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:12 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:00 Salesforce Neutral UBS AG
07:34 RWE Outperform Bernstein Research
07:15 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen