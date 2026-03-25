L'Oréal Aktie

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WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

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25.03.2026 11:35:42

LOréal Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal auf "Hold" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Tom Sykes befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einer möglichen Verschmelzung des US-Konkurrenten Estee Lauder mit Puig Brands. Er verwies auf eine derzeit reduzierte Branchendynamik in vielen Märkten, den Einfluss kleinerer Konkurrenten und Verschiebungen in den Absatzkanälen. Diese Einflüsse sollten eine Konsolidierung im Sektor vorantreiben. Er hält es für wahrscheinlich, dass L'Oreal von einer möglichen Kombination der Konkurrenten ein Stück weit profitieren kann./rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Hold
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
360,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
352,60 € 		Abst. Kursziel*:
2,10%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
351,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2,53%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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