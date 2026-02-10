L'Oréal Aktie
|389,80EUR
|1,90EUR
|0,49%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
LOréal Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal vor Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 405 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Zahlen von Wettbewerbern wie LVMH und Estee Lauder zeichneten ein sehr gemischtes Bild, schrieb Callum Elliott in seinem Ausblick am Dienstag. Branchendaten sähen da schon positiver aus. Unter dem Strich könnten sich die Markterwartungen als zu niedrig erweisen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 18:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
