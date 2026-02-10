L'Oréal Aktie

389,80EUR 1,90EUR 0,49%
L'Oréal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

10.02.2026 12:33:10

LOréal Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für L'Oreal vor Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 405 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Zahlen von Wettbewerbern wie LVMH und Estee Lauder zeichneten ein sehr gemischtes Bild, schrieb Callum Elliott in seinem Ausblick am Dienstag. Branchendaten sähen da schon positiver aus. Unter dem Strich könnten sich die Markterwartungen als zu niedrig erweisen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 18:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Market-Perform
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
405,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
392,35 € 		Abst. Kursziel*:
3,22%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
389,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,90%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

