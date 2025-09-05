L'Oréal Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 353 Euro auf "Neutral" belassen. Der Tenor einer Gesprächsrunde mit dem Finanzchef der Franzosen sei zuversichtlich gewesen, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 14:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
353,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
400,05 €
|
Abst. Kursziel*:
-11,76%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
398,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,42%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
