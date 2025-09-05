L'Oréal Aktie

05.09.2025 08:52:48

LOréal Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 353 Euro auf "Neutral" belassen. Der Tenor einer Gesprächsrunde mit dem Finanzchef der Franzosen sei zuversichtlich gewesen, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 14:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
353,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
400,05 € 		Abst. Kursziel*:
-11,76%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
398,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,42%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

