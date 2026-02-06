L'Oréal Aktie

394,25EUR 0,85EUR 0,22%
L'Oréal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

06.02.2026 08:26:52

LOréal Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal nach den Zahlen der US-Konkurrenz Estee Lauder und e.l.f. Beauty auf "Neutral" belassen. Die Signale für die Franzosen seien durchwachsen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagabend. Kurzfristig für ihren Quartalsbericht leicht positiv, für 2026 insgesamt eher zwiespältig./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 22:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
393,65 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
394,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.02.26 L'Oréal Buy UBS AG
28.01.26 L'Oréal Buy UBS AG
28.01.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.01.26 L'Oréal Underperform Jefferies & Company Inc.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 393,35 -0,01% L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

