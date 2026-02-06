L'Oréal Aktie
|394,25EUR
|0,85EUR
|0,22%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
06.02.2026 08:26:52
LOréal Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal nach den Zahlen der US-Konkurrenz Estee Lauder und e.l.f. Beauty auf "Neutral" belassen. Die Signale für die Franzosen seien durchwachsen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagabend. Kurzfristig für ihren Quartalsbericht leicht positiv, für 2026 insgesamt eher zwiespältig./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 22:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
393,65 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
394,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|393,35
|-0,01%
