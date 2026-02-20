L'Oréal Aktie
|400,40EUR
|6,00EUR
|1,52%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
LOréal Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal nach einer Veranstaltung anlässlich der Konsumgüter-Konferenz Cagny auf "Neutral" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Konzernchef Nicolas Hieronimus habe den guten Start des Unternehmens ins Jahr 2026 sowohl in China als auch in den USA bekräftigt und betont, dass sich L'Oreal in einer "Beschleunigungsphase" befinde, schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:40 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
365,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
399,95 €
|
Abst. Kursziel*:
-8,74%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
400,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,84%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
