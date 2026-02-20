L'Oréal Aktie

400,40EUR 6,00EUR 1,52%
L'Oréal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

20.02.2026 18:38:36

LOréal Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal nach einer Veranstaltung anlässlich der Konsumgüter-Konferenz Cagny auf "Neutral" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Konzernchef Nicolas Hieronimus habe den guten Start des Unternehmens ins Jahr 2026 sowohl in China als auch in den USA bekräftigt und betont, dass sich L'Oreal in einer "Beschleunigungsphase" befinde, schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
365,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
399,95 € 		Abst. Kursziel*:
-8,74%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
400,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,84%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

