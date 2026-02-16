L'Oréal Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für L'Oreal von 410 auf 430 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein Strategieplan für das Kosmetikgeschäft habe nicht nur die Marktführerschaft von L'Oreal gestärkt, sondern auch für neues Wachstum in den einzelnen Segmenten gesorgt, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Montag vorliegenden Studie. In diesem Jahr dürften die Franzosen das Wachstum noch mehr ankurbeln./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:30 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
