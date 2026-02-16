L'Oréal Aktie

16.02.2026 14:46:03

LOréal Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für L'Oreal von 410 auf 430 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Ein Strategieplan für das Kosmetikgeschäft habe nicht nur die Marktführerschaft von L'Oreal gestärkt, sondern auch für neues Wachstum in den einzelnen Segmenten gesorgt, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Montag vorliegenden Studie. In diesem Jahr dürften die Franzosen das Wachstum noch mehr ankurbeln./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:30 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Outperform
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
430,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
385,15 € 		Abst. Kursziel*:
11,64%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
384,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,79%
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

