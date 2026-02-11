L'Oréal Aktie
|393,70EUR
|0,90EUR
|0,23%
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
LOréal Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für L'Oreal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 435 Euro belassen. Seit der Übernahme der Marken Yves Saint Laurent und Cerave habe L'Oreal den Umsatz mit diesen verzehnfacht, schrieb Warren Ackerman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das könne den Franzosen mit der Parfum-Marke Gucci langfristig auch gelingen./bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Overweight
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
435,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
391,60 €
|
Abst. Kursziel*:
11,08%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
393,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,49%
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
02.02.26
|EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LOréal-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.01.26
|EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
23.01.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays dreht L'Oreal auf von 'Underweight' auf 'Overweight' (dpa-AFX)
|
19.01.26