L'Oréal Aktie

393,70EUR 0,90EUR 0,23%
L'Oréal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321

11.02.2026 12:58:37

LOréal Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für L'Oreal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 435 Euro belassen. Seit der Übernahme der Marken Yves Saint Laurent und Cerave habe L'Oreal den Umsatz mit diesen verzehnfacht, schrieb Warren Ackerman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das könne den Franzosen mit der Parfum-Marke Gucci langfristig auch gelingen./bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Overweight
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
435,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
391,60 € 		Abst. Kursziel*:
11,08%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
393,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,49%
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

