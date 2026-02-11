LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für L'Oreal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 435 Euro belassen. Seit der Übernahme der Marken Yves Saint Laurent und Cerave habe L'Oreal den Umsatz mit diesen verzehnfacht, schrieb Warren Ackerman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das könne den Franzosen mit der Parfum-Marke Gucci langfristig auch gelingen./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:05 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.