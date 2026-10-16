Lufthansa Aktie
|7,23EUR
|0,00EUR
|-0,03%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lufthansa von 8,60 auf 7,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der geplante Einstieg bei Portugals Fluggesellschaft TAP würde das Drehkreuznetz der Lufthansa ergänzen und den Marktanteil bei den Strecken zwischen Europa und Südamerika von 9 auf 20 Prozent steigern, schrieb Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei in seinem Bewertungsmodell allerdings noch nicht berücksichtigt. Mit Blick auf die Treibstoffkosten könnte die Lufthansa nach dem dritten Quartal den Jahresausblick in Richtung des unteren Endes der Zielspanne einengen, fürchtet er./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 13:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Halten
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
7,21 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
7,23 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
14:03
|Eurowings prüft Kurzarbeit: Kerosin-Krise bei Lufthansa-Tochter (Spiegel Online)
|
15.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
15.10.26
|Lufthansa-Aktie steigt: Airline trifft Vorsorge gegen Kerosin-Engpass - Konzern erwartet hohe Synergien bei TAP-Einstieg (dpa-AFX)
|
15.10.26
|WDH/Sorge um Kerosin-Nachschub: Lufthansa tankt auswärts (dpa-AFX)
|
15.10.26
|Sorge um Kerosin-Nachschub: Lufthansa tankt auswärts (dpa-AFX)
|
15.10.26
|Lufthansa erwartet bei Tap-Einstieg hohe Synergien - Lateinamerika im Blick (dpa-AFX)
|
15.10.26
|MDAX-Wert Lufthansa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lufthansa von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
15.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
Analysen zu Lufthansa AG
|14:34
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|14:34
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13.03.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|08.05.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|14:34
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|7,21
|-0,22%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:34
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|14:32
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|14:31
|KION GROUP Kaufen
|DZ BANK
|13:30
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:29
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|13:28
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:49
|Santander Buy
|UBS AG
|11:48
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|11:06
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:05
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|11:05
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|10:59
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|10:55
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|10:54
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|10:54
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|10:37
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|10:36
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|10:29
|AIXTRON Buy
|Warburg Research
|09:59
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|09:57
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:22
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:17
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:08
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|09:05
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|08:59
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|08:20
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:19
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:17
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:16
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:08
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:08
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:54
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:53
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:17
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:04
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.