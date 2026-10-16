Lufthansa Aktie

7,23EUR 0,00EUR -0,03%
Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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16.10.2026 14:34:04

Lufthansa Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lufthansa von 8,60 auf 7,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der geplante Einstieg bei Portugals Fluggesellschaft TAP würde das Drehkreuznetz der Lufthansa ergänzen und den Marktanteil bei den Strecken zwischen Europa und Südamerika von 9 auf 20 Prozent steigern, schrieb Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies sei in seinem Bewertungsmodell allerdings noch nicht berücksichtigt. Mit Blick auf die Treibstoffkosten könnte die Lufthansa nach dem dritten Quartal den Jahresausblick in Richtung des unteren Endes der Zielspanne einengen, fürchtet er./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 13:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 13:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Halten
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
7,21 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
7,23 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dirk Schlamp 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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14:34 Lufthansa Halten DZ BANK
15.10.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
14.10.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel

Lufthansa AG 7,21 -0,22% Lufthansa AG

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14:31 KION GROUP Kaufen DZ BANK
13:30 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
13:29 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
13:28 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:49 Santander Buy UBS AG
11:48 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
11:06 TotalEnergies Buy UBS AG
11:05 Givaudan Neutral UBS AG
11:05 Wienerberger verkaufen UBS AG
10:59 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
10:55 Erste Group Bank kaufen UBS AG
10:54 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
10:54 Dürr Hold Deutsche Bank AG
10:37 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
10:36 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
10:29 AIXTRON Buy Warburg Research
09:59 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
09:58 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
09:57 Airbus Buy Deutsche Bank AG
09:22 EVOTEC Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:17 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
09:16 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
09:10 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:08 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
09:05 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
08:59 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
08:34 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
08:20 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:19 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:17 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
08:16 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:12 Givaudan Underperform Bernstein Research
08:08 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:08 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:54 Sanofi Sector Perform RBC Capital Markets
07:53 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
07:51 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
07:48 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
07:17 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Jefferies & Company Inc.
07:04 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
15.10.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
15.10.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Siemens Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

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