ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk vor den am 4. November erwarteten Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 332 dänischen Kronen belassen. Seine Schätzung für den Umsatz des Diabetesspezialisten im dritten Quartal enspreche dem Konsens, während er beim operativen Gewinn drei Prozent darunter liege, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/rob/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 16:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.