Novo Nordisk Aktie

36,88EUR -0,73EUR -1,93%
Novo Nordisk ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

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05.11.2026 11:36:23

Novo Nordisk Sell

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach Zahlen für das dritte Quartal von 225 auf 240 dänische Kronen angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Dass der Pharmakonzern die Erwartungen übertreffen und die Ziele anheben könnte, sei im Grunde so schon erwartet worden, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Sell
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
240,00 DKK
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
37,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
285,20 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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15.10.26 Novo Nordisk Neutral UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

Novo Nordisk 36,87 -1,94% Novo Nordisk

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12:14 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:13 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
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