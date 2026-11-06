NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Novo Nordisk von 203 auf 223 dänischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Trotz angehobener Schätzungen liege er für die Jahre 2026 bis 2031 um bis zu 17 Prozent unter dem Analystenkonsens, schrieb Justin Smith am Donnerstag. Er begründete dies mit einem Marktanteilsverlust bei injizierbaren GLP-1-Präparaten und einer niedrigeren Profitabilität./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 16:01 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.