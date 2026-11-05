Novo Nordisk Aktie
|35,68EUR
|-1,93EUR
|-5,12%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novo Nordisk nach Zahlen von 332 auf 312 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal des dänischen Pharmakonzerns sei solide ausgefallen, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das kommende Jahr gebe es günstige wie auch negative Impulse. Das neue Kursziel spiegele die Unwägbarkeiten hinsichtlich des mittelfristigen Wachstums wider./rob/mf/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 22:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
312,00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
36,90 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
271,25 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
17:58
|Verluste in Europa: STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
04.11.26
|Pluszeichen in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
03.11.26
|SpaceX, Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, SK Hynix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
03.11.26
|SpaceX, Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, SK Hynix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
03.11.26
|Ausblick: Novo Nordisk informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
28.10.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.10.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 letztendlich leichter (finanzen.at)
Analysen zu Novo Nordisk
|13:01
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|12:45
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:36
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|12:45
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:36
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:36
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|13:01
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|12:45
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|36,25
|-3,60%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:24
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|16:52
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|15:49
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:49
|AB InBev Kaufen
|DZ BANK
|15:35
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|15:29
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|14:48
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|Wolters Kluwer Overweight
|Barclays Capital
|14:44
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|14:42
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|14:33
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
|14:28
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:27
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:24
|Continental Buy
|UBS AG
|14:23
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|13:57
|Siltronic Buy
|UBS AG
|13:47
|Diageo Neutral
|UBS AG
|13:46
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|13:45
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|13:38
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:37
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:35
|RATIONAL Outperform
|RBC Capital Markets
|13:34
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:32
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|13:30
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:30
|JCDecaux Overweight
|Barclays Capital
|13:29
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|13:29
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:28
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|13:26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|13:25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:23
|Siemens Healthineers Outperform
|RBC Capital Markets
|13:20
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|13:20
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|13:19
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|13:18
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|13:17
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:17
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|13:17
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:16
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:15
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:14
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|Fielmann Add
|Baader Bank
|13:13
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:13
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|13:12
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|13:11
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|13:10
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.