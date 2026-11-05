ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Novo Nordisk nach Zahlen von 332 auf 312 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal des dänischen Pharmakonzerns sei solide ausgefallen, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das kommende Jahr gebe es günstige wie auch negative Impulse. Das neue Kursziel spiegele die Unwägbarkeiten hinsichtlich des mittelfristigen Wachstums wider./rob/mf/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 22:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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