Novo Nordisk Aktie
|33,82EUR
|-0,21EUR
|-0,60%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
29.09.2026 10:46:00
Novo Nordisk Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 245 dänischen Kronen auf "Sell" belassen. Dies schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seiner am Dienstag vorliegenden Auswertung der wöchentlichen Verschreibungszahlen./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Sell
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
245,00 DKK
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
33,65 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
252,25 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
25.09.26
|Nanexa-Aktie verdoppelt sich nach milliardenschwerem Tech-Deal mit Novo Nordisk (Dow Jones)
|
24.09.26
|Novo Nordisk-Aktie: Worauf Börsianer jetzt wirklich achten - Versprechen reichen nicht mehr (finanzen.at)
|
23.09.26
|NYSE-Direktlisting statt Novo Nordisk-ADRs? Was die Idee von CEO Doustdar für die Aktie bedeuten würde (finanzen.at)
|
23.09.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
22.09.26
|Novo Nordisk-Aktie nach dem Kursrutsch: Was Experten Anlegern jetzt raten (finanzen.at)
|
21.09.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
21.09.26
|Novo Nordisk-Aktie deutlich tiefer: Neue Kassenschlager-Pläne überzeugen nicht - Umsatzziele enttäuschen (finanzen.at)
|
18.09.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Novo Nordisk
|10:46
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|22.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|22.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:46
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Novo Nordisk Underweight
|Morgan Stanley
|02.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|22.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|33,79
|-0,69%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:22
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11:22
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|11:20
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:20
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:19
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:17
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:14
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:14
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|11:13
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:12
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:11
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:10
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|AB InBev Buy
|UBS AG
|11:08
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|11:08
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|10:58
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|10:58
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|10:57
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|10:57
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:56
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10:52
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|10:51
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|10:47
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:46
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|10:45
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|10:39
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|10:34
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|10:30
|Siemens Buy
|UBS AG
|10:30
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|10:30
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|10:16
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:16
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:09
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:08
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:01
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG