Novo Nordisk Aktie
|33,15EUR
|-0,05EUR
|-0,14%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach der Diabetes-Konferenz EASD von 245 auf 225 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Alles in allem bewertet Analyst Emmanuel Papadakis laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Ergebnisse der Konferenz als leicht negativen Faktor für den dänischen Diabetesspezialisten und passte sein Kursziel entsprechend an./ck/rob/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Sell
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
225,00 DKK
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
33,14 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
245,55 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
06.10.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
05.10.26
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.09.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
29.09.26
|Novo Nordisk-Aktie nahezu unverändert: Mit diesem China-Deal will der Konzern im Abnehmmarkt punkten (Dow Jones)
|
25.09.26
|Nanexa-Aktie verdoppelt sich nach milliardenschwerem Tech-Deal mit Novo Nordisk (Dow Jones)
|
24.09.26
|Novo Nordisk-Aktie: Worauf Börsianer jetzt wirklich achten - Versprechen reichen nicht mehr (finanzen.at)
|
23.09.26
|NYSE-Direktlisting statt Novo Nordisk-ADRs? Was die Idee von CEO Doustdar für die Aktie bedeuten würde (finanzen.at)
|
23.09.26
|Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
Analysen zu Novo Nordisk
|08:41
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:41
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.06.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.03.26
|Novo Nordisk Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.02.26
|Novo Nordisk Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Novo Nordisk Underweight
|Morgan Stanley
|05.10.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Novo Nordisk Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|22.09.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.09.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Novo Nordisk
|33,17
|-0,09%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:08
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:03
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:56
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:54
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:53
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:48
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|08:46
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|08:44
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|08:41
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|08:38
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:34
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|08:14
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:45
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:02
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|07:01
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|06.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|06.10.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|06.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|06.10.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|06.10.26
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|06.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|06.10.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|06.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Eni Buy
|UBS AG
|06.10.26
|BP Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|HENSOLDT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.10.26
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG