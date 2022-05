Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des Energiekonzerns OMV von 68,0 auf 66,0 Euro leicht nach unten revidiert. Die Anlageempfehlung "Buy" wurde vom zuständigen Experten Tamas Pletser bestätigt.

Nach den jüngsten starken Kursrückgängen aufgrund der russischen Invasion in die Ukraine und des Verlustes des Geschäftes in Russland wurde die Aktie unterbewertet, formulierte Pletser. Die Rohölpreise könnten aber wegen der geopolitischen Risiken erhöht bleiben.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Analysten für heuer 4,84 Euro. In den Folgejahren soll ein Gewinn je Titel von jährlich 9,45 Euro bzw. 8,04 Euro erwirtschaftet werden. Die Dividende für 2022 soll bei 2,70 Euro je Titel liegen. Für 2023 und 2024 erwarten die Experten eine Gewinnausschüttung von 3,00 bzw. 3,25 Euro pro Anteilsschein.

Am Mittwochvormittag an der Wiener Börse tendierten die OMV-Titel mit einem Plus von 1,52 Prozent bei 46,20 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ste/spo

ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com

AFA0021 2022-05-11/10:01