Saint-Gobain Aktie
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WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
Saint-Gobain Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 132,60 Euro belassen. Bei der Zahlenbekanntgabe des Baustoffkonzerns dürften Fragen zu den Jahreszielen und zu den Aussichten für 2027 im Mittelpunkt stehen, schrieb Glynis Johnson in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
132,60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
65,98 €
|
Abst. Kursziel*:
100,97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
66,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
100,61%
|
Analyst Name::
Glynis Johnson
|
KGV*:
-
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