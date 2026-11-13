Saint-Gobain Aktie

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WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

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13.11.2026 16:34:54

Saint-Gobain Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 132,60 Euro belassen. Die US-Produktpreise des Baustoffkonzerns seien im Oktober gestiegen, schrieb Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Angesichts des Abbaus von Lagerbeständen im Markt werte sie das als ermutigend./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
132,60 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
75,34 € 		Abst. Kursziel*:
76,00%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
75,42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
75,82%
Analyst Name::
Glynis Johnson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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