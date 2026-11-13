NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 132,60 Euro belassen. Die US-Produktpreise des Baustoffkonzerns seien im Oktober gestiegen, schrieb Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Angesichts des Abbaus von Lagerbeständen im Markt werte sie das als ermutigend./rob/gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 10:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.