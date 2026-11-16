Saint-Gobain Aktie
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WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
Saint-Gobain Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 132,60 auf 124,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Hochleistungsmaterialien profitiere zwar von einem Niedrigzinsumfeld, sei aber auch im anderen Szenario gut aufgestellt, um den Markt zu schlagen, schrieb Glynis Johnson am Freitag. Weitere Zukäufe dürften bei den Anlegern gut ankommen. Die Bilanz habe enorme Reserven. Johnson sieht Saint-Gobain als Value-Favoriten in der Baubranche./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 13:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2026 / 04:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
124,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
75,48 €
|
Abst. Kursziel*:
64,94%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
75,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
65,34%
|
Analyst Name::
Glynis Johnson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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