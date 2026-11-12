Saint-Gobain Aktie

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WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

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12.11.2026 14:47:55

Saint-Gobain Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 132,60 Euro belassen. Bei einem Gespräch habe Finanzchefin Maud Thuaudet gesagt, sie gehe weiter von einem überdurchschnittlichen Wachstum des Baustoffkonzerns aus, schrieb Glynis Johnson in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Buy
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
132,60 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
76,26 € 		Abst. Kursziel*:
73,88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
76,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
74,47%
Analyst Name::
Glynis Johnson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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