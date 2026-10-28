Saint-Gobain Aktie

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WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

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28.10.2026 10:15:02

Saint-Gobain Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Hold" belassen. Der Kostendruck nehme zu, schrieb Jon Bell in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar nach der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht des Baustoffkonzerns./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Hold
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
66,70 € 		Abst. Kursziel*:
19,94%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
67,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,84%
Analyst Name::
Jon Bell 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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07:26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
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