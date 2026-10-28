Saint-Gobain Aktie
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WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
28.10.2026 10:15:02
Saint-Gobain Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Hold" belassen. Der Kostendruck nehme zu, schrieb Jon Bell in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar nach der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht des Baustoffkonzerns./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Hold
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
80,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
66,70 €
|
Abst. Kursziel*:
19,94%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
67,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,84%
|
Analyst Name::
Jon Bell
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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