Saint-Gobain Aktie

75,32EUR 0,74EUR 0,99%
Saint-Gobain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

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12.06.2026 06:53:10

Saint-Gobain Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Saint-Gobain von 75 auf 70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Julian Radlinger kappte seine Ergebnisschätzungen bis 2030 um zwei bis drei Prozent und sieht weiter Risiken für die Markterwartungen. Er liegt laut eigenen Angaben um bis zu 8 Prozent unter dem Konsens. Auch die Bewertung stütze die Aktien des Baustoffkonzerns nicht./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 22:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Sell
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
73,52 € 		Abst. Kursziel*:
-4,79%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
75,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7,06%
Analyst Name::
Julian Radlinger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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