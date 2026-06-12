ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Saint-Gobain von 75 auf 70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Julian Radlinger kappte seine Ergebnisschätzungen bis 2030 um zwei bis drei Prozent und sieht weiter Risiken für die Markterwartungen. Er liegt laut eigenen Angaben um bis zu 8 Prozent unter dem Konsens. Auch die Bewertung stütze die Aktien des Baustoffkonzerns nicht./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 22:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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