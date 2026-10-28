ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Sell" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Nach den Zahlen zum dritten Quartal habe er seine Schätzungen für 2026 und 2027 gesenkt, womit er unter den jeweiligen Konsensprognosen liege, schrieb Analyst Julian Radlinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv hätten ihn die gestiegenen Absatzvolumina des Baustoffherstellers in Nordamerika überrascht angesichts der dortigen Schwäche im Eigenheimbau./rob/bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 22:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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