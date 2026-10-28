Saint-Gobain Aktie
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WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
Saint-Gobain Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Sell" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Nach den Zahlen zum dritten Quartal habe er seine Schätzungen für 2026 und 2027 gesenkt, womit er unter den jeweiligen Konsensprognosen liege, schrieb Analyst Julian Radlinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positiv hätten ihn die gestiegenen Absatzvolumina des Baustoffherstellers in Nordamerika überrascht angesichts der dortigen Schwäche im Eigenheimbau./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 22:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Sell
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
65,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
67,16 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,22%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
67,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,33%
|
Analyst Name::
Julian Radlinger
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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