Saint-Gobain Aktie

78,82EUR -0,24EUR -0,30%
Saint-Gobain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007

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01.07.2026 11:03:17

Saint-Gobain Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Saint-Gobain mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Sell" belassen. Seine Ergebnisprognosen (Ebitda und Ebit) für das erste Halbjahr lägen leicht unter den durchschnittlichen Markterwartungen, schrieb Julian Radlinger am Dienstag in seinem Ausblick. Der Fokus des Baustoffkonzerns dürfte künftig auf dem Ebitda liegen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 05:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Sell
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
78,88 € 		Abst. Kursziel*:
-11,26%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
78,82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11,19%
Analyst Name::
Julian Radlinger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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