Saint-Gobain Aktie
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WKN: 872087 / ISIN: FR0000125007
Saint-Gobain Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Saint-Gobain von 82 auf 80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Geschäftsbedingungen für die Baustoffehersteller in den USA seien angesichts hoher Hypothekenzinsen und nicht verkaufter Immobilien durchwachsen, schrieb Jon Bell in einer am Dienstag vorliegenden Brancheneinschätzung. In Deutschland helle sich die Stimmung weiter auf, und auch in Großbritannien sehe es besser aus. Das Vertrauen in Frankreich sei indes trotz einer zunehmenden Bautätigkeit brüchig./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Hold
|
Unternehmen:
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
80,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
65,52 €
|
Abst. Kursziel*:
22,10%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
67,24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,98%
|
Analyst Name::
Jon Bell
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain)
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