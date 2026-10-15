Sartorius vz. Aktie

259,20EUR 2,30EUR 0,90%
Sartorius vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

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15.10.2026 13:28:16

Sartorius vz Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius vor den am 22. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Der Fokus der Investoren dürfte auf dem zugrunde liegenden Wachstumspfad des Pharma und Laborzulieferers liegen, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings müssten dabei verschiedene Faktoren wie etwa die Zollthematik berücksichtigt werden, um ein klares Bild zu erhalten./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 17:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 17:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
256,40 € 		Abst. Kursziel*:
17,00%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
259,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,74%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Sartorius AG Vz. 259,20 0,90% Sartorius AG Vz.

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13:43 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
13:42 Sartorius Stedim Biotech Buy UBS AG
13:39 Novo Nordisk Neutral UBS AG
13:38 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:38 Sanofi Neutral UBS AG
13:29 KION GROUP Buy UBS AG
13:28 Sartorius vz. Buy UBS AG
13:27 Roche Buy UBS AG
13:26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
13:19 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
13:11 Rio Tinto Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:10 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
13:09 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
13:09 Südzucker Halten DZ BANK
13:05 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
13:04 Richemont Outperform RBC Capital Markets
13:04 AstraZeneca Buy UBS AG
13:02 Swiss Re Underperform Jefferies & Company Inc.
12:53 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:50 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
12:50 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:49 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
12:49 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:43 ASML NV Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:41 GSK Neutral UBS AG
12:40 Airbus Buy UBS AG
12:39 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:36 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:34 Rio Tinto Neutral UBS AG
12:33 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:32 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:32 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:31 Zurich Insurance Outperform RBC Capital Markets
12:30 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
12:29 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
12:27 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
12:22 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
12:20 Siemens Outperform Bernstein Research
12:19 GEA Market-Perform Bernstein Research
12:19 KRONES Market-Perform Bernstein Research
12:18 DEUTZ Outperform Bernstein Research
12:17 Bilfinger Market-Perform Bernstein Research
12:17 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:16 ABB Market-Perform Bernstein Research
12:14 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
12:13 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
11:35 Bayer Buy UBS AG
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