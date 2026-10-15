Sartorius vz. Aktie
|259,20EUR
|2,30EUR
|0,90%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius vor den am 22. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Der Fokus der Investoren dürfte auf dem zugrunde liegenden Wachstumspfad des Pharma und Laborzulieferers liegen, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings müssten dabei verschiedene Faktoren wie etwa die Zollthematik berücksichtigt werden, um ein klares Bild zu erhalten./ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 17:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 17:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
300,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
256,40 €
|
Abst. Kursziel*:
17,00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
259,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,74%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
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14.10.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
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14.10.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
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14.10.26
|Handel in Frankfurt: So steht der TecDAX aktuell (finanzen.at)
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14.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.at)
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08.10.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
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08.10.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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08.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
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08.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|13:28
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|12.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|13:28
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|12.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|13:28
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|12.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|28.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|23.07.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|259,20
|0,90%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:46
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|13:44
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|13:44
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|13:43
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:42
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|UBS AG
|13:39
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|13:38
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:38
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|13:29
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|13:28
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|13:27
|Roche Buy
|UBS AG
|13:26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|13:19
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|13:11
|Rio Tinto Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:10
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|13:09
|Südzucker Halten
|DZ BANK
|13:05
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|13:04
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|13:04
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|13:02
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:53
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:50
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|12:50
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:49
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|12:49
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|ASML NV Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|12:40
|Airbus Buy
|UBS AG
|12:39
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:36
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:34
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|12:33
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:32
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:32
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|12:30
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|12:29
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:27
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|12:22
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:20
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|12:19
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|12:19
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|12:18
|DEUTZ Outperform
|Bernstein Research
|12:17
|Bilfinger Market-Perform
|Bernstein Research
|12:17
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:16
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|12:14
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|12:13
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:35
|Bayer Buy
|UBS AG