Sixt Aktie

67,55EUR -0,25EUR -0,37%
WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326

10.02.2026 11:07:09

Sixt SE St Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sixt vor Jahreszahlen von 90 auf 83 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In einem herausfordernden Marktumfeld befinde sich der Autovermieter in einer soliden Position, schrieb Yasmin Steilen am Montagabend. Für die Jahre 2026 und 2027 reduzierte sie aber ihre Ergebnisprognosen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 17:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sixt SE St. Hold
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
67,50 € 		Abst. Kursziel*:
22,96%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
67,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,87%
Analyst Name::
Yasmin Steilen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Sixt SE St.

