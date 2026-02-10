Sixt Aktie
|67,55EUR
|-0,25EUR
|-0,37%
WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
Sixt SE St Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sixt vor Jahreszahlen von 90 auf 83 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In einem herausfordernden Marktumfeld befinde sich der Autovermieter in einer soliden Position, schrieb Yasmin Steilen am Montagabend. Für die Jahre 2026 und 2027 reduzierte sie aber ihre Ergebnisprognosen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 17:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Hold
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
83,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
67,50 €
|
Abst. Kursziel*:
22,96%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
67,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,87%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sixt SE St.
|
04.02.26
|EQS-AFR: Sixt SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
|
04.02.26
|EQS-AFR: Sixt SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
|
16.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt Freitagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
14.01.26
|Schwacher Handel: SDAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
14.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: Das macht der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
02.01.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
26.11.25
|Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
14.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.at)