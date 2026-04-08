Sixt Aktie
|69,70EUR
|3,60EUR
|5,45%
WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
Sixt SE St Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Die Preise für US-Gebrauchtwagen seien weiter klar positiv zu betrachten mit Blick auf den Restwert im ersten Quartal. Dies schrieb Constantin Hesse am Dienstag mit Verweis auf den Manheim Used Vehicle Value Index, der im März um mehr als 6 Prozent zum Vorjahr gestiegen sei auf den höchsten Stand seit Sommer 2023./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2026 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2026 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67,00 €
|
Abst. Kursziel*:
64,18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
69,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57,82%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Analysen zu Sixt SE St.
|05.03.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
