Sixt Aktie
|67,20EUR
|2,00EUR
|3,07%
WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
Sixt SE St Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Hold" belassen. Eine stabile Vorsteuermarge sei für die Münchener wohl das realistischste Szenario für 2026, schrieb Yasmin Steilen am Mittwochabend. Die positive Kursreaktion hält sie angesichts des vorsichtigen Tenors der Telefonkonferenz für übertrieben./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 18:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Hold
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
83,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
66,95 €
|
Abst. Kursziel*:
23,97%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
67,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,51%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sixt SE St.
Analysen zu Sixt SE St.
Aktien in diesem Artikel
|Sixt SE St.
|66,80
|2,45%
