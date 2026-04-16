Sixt Aktie

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WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326

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16.04.2026 09:46:15

Sixt SE St Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Der Autovermieter dürfte solide ins Jahr gestartet sein, schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Die entscheidenden Themen seien Konjunktur und Treibstoffpreise./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
72,80 € 		Abst. Kursziel*:
16,76%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
74,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,09%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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