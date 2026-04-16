FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Der Autovermieter dürfte solide ins Jahr gestartet sein, schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Die entscheidenden Themen seien Konjunktur und Treibstoffpreise./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 07:47 / CET



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