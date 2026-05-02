Sixt Aktie
|67,95EUR
|1,30EUR
|1,95%
WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
Sixt SE St Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt nach Quartalszahlen des US-Autovermieters Avis auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Diese deuteten auf ein solides Branchenumfeld hin, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Buchungen für den Sommer legten zu und die Aussichten für den Höhepunkt der saisonalen Nachfrage würden klarer./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.05.2026 / 10:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67,50 €
|
Abst. Kursziel*:
62,96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
67,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
61,88%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sixt SE St.
|
29.04.26
|Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen SDAX zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.at)
|
29.04.26
|Handel in Frankfurt: SDAX nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
29.04.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX in Grün (finanzen.at)
|
28.04.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: Sixt SE St veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
24.04.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX mittags schwächer (finanzen.at)
|
23.04.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
23.04.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX legt am Donnerstagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu Sixt SE St.
|05.03.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.09.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktuelle Aktienanalysen
|01.05.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|OMV Underweight
|Barclays Capital
|01.05.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.05.26
|Raiffeisen buy
|UBS AG
|01.05.26
|OMV buy
|UBS AG
|01.05.26
|Douglas Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.26
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|01.05.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|01.05.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|01.05.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|01.05.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|01.05.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.05.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|UBS Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|30.04.26
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Delivery Hero Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Microsoft Buy
|UBS AG