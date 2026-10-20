Symrise Aktie
|100,40EUR
|0,10EUR
|0,10%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Symrise auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Überraschend gute Geschäftszahlen und höhere Unternehmensziele müssten in der Berichtssaison zum dritten Quartal nicht wahrscheinlicherweise zu positiven Kursentwicklungen führen, schrieb James Hooper in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die Latte für Hersteller von Zusatzstoffen für die Lebensmittel- und Konsumgüterindustrie liege nach den jüngsten Givaudan-Zahlen hoch. Für den Lacke-Konzern Akzonobel erschienen die Gewinnerwartungen des Marktes für 2026 indes noch zu niedrig, eine leichte Anhebung der Ziele könnte also ausreichen. In mehreren Fällen spielten jedoch andere Faktoren eine ebenso große Rolle wie die Quartalszahlen selbst, etwa M&A-Vorhaben bei Linde (möglicher Lincare-Verkauf) und BASF (mögliche Evonik-Übernahme) oder der Agrarzyklus bei BASF. Analyst Hooper sieht in diesem Umfeld Spielraum für taktische Long-Positionen bei Air Products und Akzonobel sowie für taktische Short-Positionen bei Solvay und Clariant./mis/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 16:07 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 16:07 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
99,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
100,15 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,15%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
100,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,39%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AG
|
19.10.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
19.10.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich leichter (finanzen.at)
|
19.10.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
19.10.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
19.10.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.10.26
|Verluste in Frankfurt: DAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
19.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX sackt am Montagmittag ab (finanzen.at)
|
19.10.26
|DAX-Handel aktuell: DAX präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Symrise AG
|08:46
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|01.10.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|08:46
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|01.10.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|25.09.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|100,35
|0,05%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:44
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|12:43
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|12:38
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|12:35
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:34
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:34
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|12:33
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12:31
|PNE Buy
|Warburg Research
|12:30
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|12:29
|Dürr Buy
|Warburg Research
|12:25
|Apple Neutral
|UBS AG
|12:22
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:20
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|12:19
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:19
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:00
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:49
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:46
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:45
|Schneider Electric Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:40
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|10:32
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:19
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:12
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:53
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|08:51
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:50
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|08:47
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:46
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|08:23
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:52
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|07:46
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:32
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:28
|TAG Immobilien Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:27
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:21
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|06:49
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.