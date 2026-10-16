Assicurazioni Generali Aktie
WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
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16.10.2026 17:11:41
16.10.2026 - 05:00
Generali debuts at Lloyd’s with Syndicate 2031 Red BridgeWeiter zum vollständigen Artikel bei Assicurazioni Generali S.p.A.
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Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
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06.08.26
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Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.
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|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|18.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|26.05.26
|Assicurazioni Generali Underweight
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|21.05.26
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|DZ BANK
|04.05.26
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|Barclays Capital
|23.03.26
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|Barclays Capital
|30.09.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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