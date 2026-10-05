Assicurazioni Generali Aktie
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WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
Assicurazioni Generali Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Generali nach einem Treffen mit dem Finanzchef Cristiano Borean auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der Versicherer sei auf dem Weg, das Ziel einer Schaden-Kosten-Quote von etwa 94 Prozent in diesem Jahr im Nichtlebengeschäft zu erreichen, schrieb Michael Huttner in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem sei das gegenwärtige Zinsniveau hilfreich mit Blick auf den Produktabsatz und die Profitabilität in der Lebensversicherung./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2026 / 16:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
73,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41,51 €
|
Abst. Kursziel*:
75,86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
75,82%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Assicurazioni Generali S.p.A.
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|Assicurazioni Generali Buy
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