Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
22.11.2025 13:31:00
2026 soll Gerichtsentscheidung über Googles Werbegeschäft kommen
Die letzten Anhörungen sind abgehalten, nun will eine US-Richterin entscheiden: Muss Google sein Werbegeschäft verkaufen?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
