Assicurazioni Generali Aktie
WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
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21.05.2026 18:11:37
21.05.2026 - 05:40
Verification of requirements and criteria for members of Board of Statutory Auditors elected by the 2026 Shareholders' MeetingWeiter zum vollständigen Artikel bei Assicurazioni Generali S.p.A.
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