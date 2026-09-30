Assicurazioni Generali Aktie
WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
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30.09.2026 20:31:42
30.09.2026 - 08:21
Generali approves the merger by incorporation of Alleanza Assicurazioni into Generali ItaliaWeiter zum vollständigen Artikel bei Assicurazioni Generali S.p.A.
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|04.09.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|18.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|04.09.26
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