Assicurazioni Generali Aktie
WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
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31.08.2026 18:11:38
31.08.2026 - 06:01
Report on share buyback for the purposes of cancelling own shares as part of the implementation of the 2025-2027 strategic planWeiter zum vollständigen Artikel bei Assicurazioni Generali S.p.A.
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