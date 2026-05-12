BioNTech Aktie
WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026
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13.05.2026 00:00:00
4: Statement of changes in beneficial ownership of securities
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