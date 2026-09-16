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WKN DE: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026

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16.09.2026 09:49:08

BioNTech (ADRs) Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Biontech mit einem Kursziel von 135 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Mainzer hätten auf dem Welt-Lungenkrebskongress für zwei wichtige Studien Zwischenergebnisse präsentiert, schrieb David Dai am Dienstag. Die Kombinationstherapie aus Pumitamig und Elfetabart gegen kleinzellige Lungenkarzinome habe seine Erwartungen übertroffen und könnte sich als bester Ansatz erweisen./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.09.2026 / 17:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
Unternehmen:
BioNTech (ADRs) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 135,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 96,69 		Abst. Kursziel*:
39,62%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 96,69 		Abst. Kursziel aktuell:
39,62%
Analyst Name::
David Dai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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