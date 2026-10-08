Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
08.10.2026 15:00:00
Abschied von Fire OS: Amazons neue Tablet-Generation im Überblick
Mit dem Alexa Tablet baut Amazon sein Betriebssystem stark um und integriert erstmals die Google-Dienste.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
|
07.10.26
|Google launches platform to create video games from text prompts (Financial Times)
|
06.10.26
|NYSE-Handel: Dow Jones zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.10.26
|Gewinne in New York: Dow Jones nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert (finanzen.at)
|
04.10.26
|Google set to defend £1.2bn UK lawsuit over ‘excessive’ app download charges (Financial Times)
|
02.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
02.10.26
|Pluszeichen in New York: Anleger lassen Dow Jones nachmittags steigen (finanzen.at)
|
02.10.26
|Gewinne in New York: mittags Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Alphabet C Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.04.26
|Alphabet C Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.11.25
|Alphabet C Kaufen
|DZ BANK
|20.01.26
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet C Neutral
|UBS AG
|05.02.25
|Alphabet C Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|9 760,00
|0,88%
|Alphabet A (ex Google)
|310,45
|-0,85%
|Alphabet C (ex Google)
|307,45
|-0,90%
|Amazon
|226,70
|-2,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.