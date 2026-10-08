Abschied von Fire OS: Amazons neue Tablet-Generation im Überblick

Alphabet C Aktie

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WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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08.10.2026 15:00:00

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23.07.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
04.05.26 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 Alphabet C Buy Deutsche Bank AG
16.02.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
20.01.26 Alphabet C Neutral UBS AG
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Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs 9 760,00 0,88% Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
Alphabet A (ex Google) 310,45 -0,85% Alphabet A (ex Google)
Alphabet C (ex Google) 307,45 -0,90% Alphabet C (ex Google)
Amazon 226,70 -2,35% Amazon

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Ölpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.
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