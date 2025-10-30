PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|Nach Kurseinbruch
|
30.10.2025 11:53:39
adidas-Aktie erholt sich: PUMA-Wende mit Fragezeichen
Analystin Wendy Liu von JPMorgan attestierte adidasim Nachgang der tags zuvor präsentierten endgültigen Zahlen für das dritte Quartal ein gesundes Geschäft. Die noch veröffentlichten Details und die Telefonkonferenz seien beruhigend gewesen. Zur Wochenmitte waren Marktteilnehmer hingegen noch beunruhigt, Signale zur Geschäftsentwicklung in den USA sorgten für Nervosität.
Beim schwächelnden Konkurrenten PUMA steht am Donnerstag neben den Quartalszahlen das auf den Weg gebrachte Restrukturierungsprogramm im Blick. 2025 werde ein Jahr des "strategischen Resets", sagte der neue PUMA-Chef, Arthur Hoeld. Um eine Trendwende zu erreichen, habe PUMA aber noch einiges zu tun, merkte Expertin Liu dazu an. Mit den Zahlen für das dritte Quartal habe das Unternehmen die Erwartungen verfehlt.
/ajx/stk
FRANKFURT (dpa-AFX)
Analysen zu adidasmehr Analysen
|12:13
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|11:08
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|06:19
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|29.10.25
|adidas Buy
|UBS AG
