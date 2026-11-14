NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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14.11.2026 17:10:02
After Jensen Huang’s Departure, Nvidia Just Did Something It Hasn’t Done Since 2019
Nvidia (NASDAQ:NVDA) has experienced a tumultuous week, finishing with the departure of its founder and chief executive officer, Jensen Huang. This happened amid allegations of two affairs, one with a woman U.S. intelligence agents say is a spy for China. Nvidia called on chief financial officer Colette Kress to take on the role of CEO until a permanent one is found.
Against this backdrop, Nvidia stock slid 10% from the start of the week through the closing bell on Thursday. And this put the shares on track for an annual decline after three years of explosive gains.
Nvidia is making another unusual move, too. In fact, the stock just did something it hasn't done since 2019. Let's zoom in for a close look.
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