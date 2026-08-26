NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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26.08.2026 18:02:00
AI Can't Thrive Without This Stock. Hint: It's Not Nvidia.
Nvidia (NASDAQ: NVDA) is often considered the linchpin of the AI market. It's the world's largest producer of high-end data center GPUs used to train AI algorithms. Most of the top cloud and AI companies rely on Nvidia's GPUs to power their newest AI applications, and Nvidia locks in those customers with its proprietary software and services.However, there's one company that matters even more than Nvidia. Without this company, Nvidia's GPUs -- as well as other advanced AI chips -- wouldn't even exist. That company is ASML (NASDAQ: ASML), the world's largest producer of lithography systems.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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