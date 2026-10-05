Philips Aktie

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WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538

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05.10.2026 15:44:37

AI is changing how care is delivered today

Philips Chief Medical Officer Carla Goulart Peron reflects on the 2026 Future Health Index findings and why integration of AI in healthcare delivery is important.Weiter zum vollständigen Artikel bei Philips Electronics N.V.
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05.10.26 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
01.10.26 Philips Hold Deutsche Bank AG
30.09.26 Philips Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
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