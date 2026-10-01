Philips Aktie

21,34EUR -0,29EUR -1,34%
Philips für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538

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01.10.2026 11:09:50

Philips Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Philips mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Hold" belassen. "Werden die Niederländer ihre Jahresziele senken oder nicht?" ? Dies sei die zentrale Frage für den Quartalsbericht, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Bis hier Klarheit herrsche, könnten die Aktien den Markt nicht outperformen. Die für die Jahresziele notwendige Beschleunigung im vierten Quartal wäre jedenfalls enorm./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 08:20 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips N.V. Hold
Unternehmen:
Philips N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
21,36 € 		Abst. Kursziel*:
12,36%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
21,34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,46%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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11:09 Philips Hold Deutsche Bank AG
30.09.26 Philips Market-Perform Bernstein Research
29.09.26 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 Philips Neutral UBS AG
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11:12 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
11:09 Philips Hold Deutsche Bank AG
11:08 Evonik Hold Deutsche Bank AG
11:07 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
11:06 AB InBev Outperform Bernstein Research
11:05 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
11:04 Symrise Buy Deutsche Bank AG
11:03 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
11:00 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
10:59 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
10:59 Siemens Hold Deutsche Bank AG
10:53 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:51 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
10:33 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
10:29 Aroundtown Buy Warburg Research
10:28 NORMA Group Buy Warburg Research
10:16 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:15 1&1 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:55 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:55 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:32 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:30 Iberdrola Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:09 Continental Buy UBS AG
07:08 BMW Neutral UBS AG
30.09.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight Barclays Capital
30.09.26 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
30.09.26 Rio Tinto Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.09.26 Beiersdorf Neutral UBS AG
30.09.26 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Philips Market-Perform Bernstein Research
30.09.26 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
30.09.26 ASOS Equal Weight Barclays Capital
30.09.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
30.09.26 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
30.09.26 Hermès Outperform Bernstein Research
30.09.26 BAT Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.26 Apple Neutral UBS AG
30.09.26 SpaceX Buy UBS AG
30.09.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
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