Philips Aktie
|21,18EUR
|-0,07EUR
|-0,33%
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
05.10.2026 14:26:59
Philips Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Philips auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Analystin Natalia Webster aktualisierte in einem am Montag vorliegenden Kommentar ihre Prognosen für den Medizintechnikkonzern. Unter anderem verwies sie auf die Wechselkursentwicklung./ck/rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2026 / 07:05 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 07:05 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Philips N.V. Sector Perform
|
Unternehmen:
Philips N.V.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
25,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
21,28 €
|
Abst. Kursziel*:
17,48%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
21,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,04%
|
Analyst Name::
Natalia Webster
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Philips N.V.
|
28.07.26
|Philips-Aktie dennoch tiefrot: Optimistischer bei Margenziel (dpa-AFX)
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28.07.26
|ROUNDUP/Rückzahlung US-Zölle: Philips erhöht Margenziel - Neugeschäft sinkt (dpa-AFX)
|
28.07.26
|AKTIE IM FOKUS: Philips-Aktie bricht ein - Auftragsentwicklung wird moniert (dpa-AFX)
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27.07.26
|Ausblick: Philips stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: Philips präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Philips-Aktie legt zu: Philips startet besser als erwartet ins neue Geschäftsjahr (dpa-AFX)
|
05.05.26
|Ausblick: Philips legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Philips verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Philips N.V.
|14:26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|25.06.26
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.05.26
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Philips Buy
|UBS AG
|28.10.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|01.10.26
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Philips N.V.
|21,29
|0,19%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:50
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:42
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:26
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:26
|Linde Buy
|Deutsche Bank AG
|14:14
|Siemens Healthineers Hold
|Deutsche Bank AG
|14:13
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|13:56
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|13:43
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:42
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:42
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:40
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:38
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13:36
|Fielmann Buy
|Deutsche Bank AG
|13:00
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:57
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:51
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|12:42
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:27
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:21
|Michelin Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:20
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:12
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|12:10
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:09
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:09
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:59
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:52
|PUMA Neutral
|UBS AG
|11:50
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|11:50
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|11:49
|Danone Buy
|UBS AG
|11:49
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|11:43
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|11:40
|adidas Neutral
|UBS AG
|11:27
|Inditex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:02
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|10:58
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:54
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|10:41
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|10:38
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:37
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|10:34
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|10:28
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:10
|Volvo Car AB Registered b Hold
|Deutsche Bank AG
|10:09
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10:08
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:08
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG