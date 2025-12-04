Air Liquide Aktie

164,10EUR 0,08EUR 0,05%
Air Liquide für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

03.12.2025 21:05:09

Air Liquide Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air
Liquide nach einem Treffen mit Finanzchef Jerome Pelletan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 199
Euro belassen. Der Gase-Konzern habe vielfältige Wachstumstreiber, schrieb James Hooper in einer am
Mittwoch vorliegenden Studie. Das Ziel, die Gewinnmarge zu verbessern, sei unabhängig vom
Konjunkturumfeld bestätigt worden. Zudem sei für 2026 ein Kapitalmarkttag geplant, der seiner
Einschätzung nach zum Kurstreiber werden könnte./rob/mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:44 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG,
Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-
afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Outperform
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
199,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
163,50 € 		Abst. Kursziel*:
21,71%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
164,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,27%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

03.12.25 Air Liquide Outperform Bernstein Research
28.11.25 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Air Liquide Overweight Barclays Capital
11.11.25 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
