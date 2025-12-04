NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air

Liquide nach einem Treffen mit Finanzchef Jerome Pelletan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 199

Euro belassen. Der Gase-Konzern habe vielfältige Wachstumstreiber, schrieb James Hooper in einer am

Mittwoch vorliegenden Studie. Das Ziel, die Gewinnmarge zu verbessern, sei unabhängig vom

Konjunkturumfeld bestätigt worden. Zudem sei für 2026 ein Kapitalmarkttag geplant, der seiner

Einschätzung nach zum Kurstreiber werden könnte./rob/mis/tih



