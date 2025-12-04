Air Liquide Aktie
|164,10EUR
|0,08EUR
|0,05%
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
Air Liquide Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air
Liquide nach einem Treffen mit Finanzchef Jerome Pelletan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 199
Euro belassen. Der Gase-Konzern habe vielfältige Wachstumstreiber, schrieb James Hooper in einer am
Mittwoch vorliegenden Studie. Das Ziel, die Gewinnmarge zu verbessern, sei unabhängig vom
Konjunkturumfeld bestätigt worden. Zudem sei für 2026 ein Kapitalmarkttag geplant, der seiner
Einschätzung nach zum Kurstreiber werden könnte./rob/mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:44 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG,
Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-
afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Outperform
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
199,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
163,50 €
|
Abst. Kursziel*:
21,71%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
164,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,27%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Air Liquide S.A.
Analysen zu Air Liquide S.A.
Aktien in diesem Artikel
|Air Liquide S.A.
|164,10
|0,05%
