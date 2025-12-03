NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide nach einem Treffen mit Finanzchef Jerome Pelletan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 199 Euro belassen. Der Gase-Konzern habe vielfältige Wachstumstreiber, schrieb Philippe Lorrain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Ziel, die Gewinnmarge zu verbessern, sei unabhängig vom Konjunkturumfeld bestätigt worden. Zudem sei für 2026 ein Kapitalmarkttag geplant, der seiner Einschätzung nach zum Kurstreiber werden könnte./rob/mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:44 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:44 / UTC



