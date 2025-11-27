EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Air Liquide-Aktie Investoren gebracht.

Die Air Liquide-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 77,17 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,296 Air Liquide-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 26.11.2025 213,81 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 165,00 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +113,81 Prozent.

Air Liquide war somit zuletzt am Markt 94,82 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at