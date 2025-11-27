Air Liquide Aktie
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
|Lukrative Air Liquide-Investition?
|
27.11.2025 10:03:20
EURO STOXX 50-Wert Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Air Liquide von vor 10 Jahren eingebracht
Die Air Liquide-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 77,17 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,296 Air Liquide-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 26.11.2025 213,81 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 165,00 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +113,81 Prozent.
Air Liquide war somit zuletzt am Markt 94,82 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
